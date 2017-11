Alternative und spannende Erfrischungsgetränke, aufregender Genuss, exotische Sorten und Farbe im Alltag: Vielen Verbrauchern genügt oftmals nicht mehr "nur" die klassische Limonade. Dabei rücken Themen wie biologischer Anbau der Zutaten und Fair-Trade-Handel in den Fokus - und Glas als nachhaltige Verpackung ebenso. Denn: Die Verpackung ist es, die den Verbrauchern als Erstes ins Auge springt und somit neben dem Inhalt einen wichtigen Impuls für die Kaufentscheidung gibt. Diesen Trend nutzen viele Unternehmen für sich und entwickeln passend zu ihren neu definierten Bio-Erfrischungsgetränken ebenso moderne, unverwechselbare und nachhaltige Glasverpackungen. Dabei bietet Glas zahlreiche Vorteile. Es wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, die fast unbegrenzt in der Natur vorkommen und ist außerdem zu 100 Prozent recyclingfähig. Durch den Einsatz von Altglas in der Produktion können natürliche Ressourcen somit geschont und Energie eingespart werden. Nicht zuletzt zahlt Glas durch eine besondere Eigenschaft auf den Geschmack und Genuss des Produktes ein: Es ist nahezu inert, lässt also praktisch keine Wechselwirkungen zwischen Inhalt und Verpackung zu. Dadurch behalten die Produkte ihr eigenes, unverfälschtes Aroma und sind optimal geschützt. Ein weiterer Vorteil für Unternehmen: Glas lässt sich nach Belieben formen. So entstehen einzigartige Formen, mit denen sich ein Produkt von der Masse abhebt. Drei beispielhafte Produkte, mit welchen eine ganzheitlich nachhaltige Strategie verfolgt wird, sind Anjola, Chari-Tea und All i need.

Anjola: Flaschenform als Fortführung des exotischen Inhalts

Mit Anjola setzt die Fritz-Kulturgüter GmbH seit Anfang 2016 einen neuen Impuls im Erfrischungsgetränke-Segment: Die Ananas-Limonade aus den Fünfzigerjahren ist nach einer sechsjährigen Pause wieder in der Szene-Gastronomie und im Handel erhältlich und wird dabei aufmerksamkeitsstark am Point of Sale präsentiert. Die moderne Verpackung erinnert an eine Ananas und hebt den fruchtigen Inhalt des Produktes hervor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...