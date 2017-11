Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MINDERHEITSREGIERUNG - Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erstmals intern zu erkennen gegeben, auch zur Führung einer Minderheitsregierung bereit zu sein. Dies gelte unter der Voraussetzung, dass Gespräche über die Neuauflage einer Großen Koalition nicht erfolgreich seien. Aus Parteikreisen verlautete, Merkel habe im Parteivorstand gesagt, dass sie eine Minderheitsregierung nicht anstrebe, diese im Vergleich zu Neuwahlen aber immer noch die bessere Alternative wäre. Gleichzeitig berief die CDU-Vorsitzende die Vorstandsmitglieder für den 10. Dezember zur Wahlnachlese ein. (RedaktionsNetzwerks Deutschland)

DIESELGIPFEL - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will beim Dieselgipfel am Dienstag mit einem Förderprogramm für Kommunen in Höhe von einer Milliarde Euro kurzfristig Fahrverboten entgegenwirken. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass in allen von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Kommunen möglichst schnell eine Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte erreicht wird", heißt es im Entwurf der Beschlussvorlage für das Spitzentreffen im Kanzleramt. "Pauschale Fahrverbote müssen vermieden werden." Merkel will dabei mit den Ministerpräsidenten und Spitzenvertretern der Kommunen ein "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" auf den Weg bringen. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

LUFTREINHALTUNG - Wegen der schleppenden Regierungsbildung in Berlin ist die Finanzierung der 750 Millionen Euro Fördermittel gefährdet, die Kommunen zur Luftreinhaltung zur Verfügung stehen sollen. Solange es keinen Haushalt 2018 gibt, können dort keine Mittel abgerufen werden. Der Bund versucht vor dem Dieselgipfel an diesem Dienstag im Kanzleramt, das Problem durch sogenanntes Umschichten im Haushalt 2017 zu lösen. (SZ S. 2)

GLYPHOSAT - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Union wegen der verlängerten Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat heftig kritisiert. Mit seiner Zustimmung in Brüssel habe Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) eigenmächtig gehandelt und die SPD-Minister der geschäftsführenden Regierung "in völlig unseriöser Art und Weise übergangen", sagte Lauterbach. Es handle sich dabei um einen "einmaligen Vertrauensbruch". Die Union mache sich damit zum "Knecht der Agrarindustrie", sie nehme die Gefahren eines krebserregenden Pestizids in Kauf. (Tagesspiegel/SZ S. 1)

DIVIDENDE - Die 30 Dax-Konzerne werden ihren Aktionären erneut Rekorddividenden zahlen. Das Geld haben sie, denn die Gewinne von Bayer, Volkswagen und Co. wachsen stärker als die geplanten Ausschüttungen. Selbst für zusätzliche Investitionen gibt es Spielraum. (Handelsblatt S. 6ff/Börsen-Zeitung S. 17)

ARBEITSKRÄFTEMANGEL - Deutschland befindet sich im fünften Aufschwungsjahr mit jährlichen Wachstumsraten von um die zwei Prozent. Parallel dazu gibt es auch bei der Erwerbstätigkeit seit Jahren nur eine Richtung - nach oben. Doch je länger die Boomphase anhält, desto stärker senkt sich ein unsichtbarer Deckel auf die Beschäftigungsstatistiken und Konjunkturprognosen. Denn Arbeitskräftemangel droht zur Wachstumsbremse zu werden. Schon heute suchen die deutschen Unternehmen händeringend Personal. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist von 112,0 Punkten im Oktober auf 113,2 Zähler im November gestiegen - ein neues Rekordhoch. (Handelsblatt S. 13)

FLÜCHTLINGE - Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat offenbar mit einer erheblichen Sicherheitslücke zu kämpfen. Tausende Mitarbeiter haben Zugang zu Asylakten; gleichzeitig kann kaum nachvollzogen werden, wer welche Informationen aufgerufen hat. Insider sowie Asylexperten sprechen von einem Einfallstor für ausländische Nachrichtendienste, die vergleichsweise leicht und unentdeckt an Informationen über Dissidenten gelangen können. (Welt S. 4)

ASYL - Das Asyl-Bundesamt galt über Jahre als zu langsam, heute wehrt sich Präsidentin Jutta Cordt in einem Interview gegen den Vorwurf, die Verfahren gingen zu schnell - und auf Kosten der Flüchtlinge. (SZ S. 7)

