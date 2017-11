Zürich - Sir James Galway gastiert am 16. Dezember mit seiner Frau Lady Jeanne Galway in Zürich. Während er als «der Mann mit der goldenen Flöte» bezeichnet wird, gehört sie zu den führenden weiblichen Flötensolistinnen unserer Zeit. Zusammen mit Daniel Hope an der Violine, dem Bratschisten Ryszard Groblewski und dem Cellisten Nicola Mosca entsteht Kammermusik vom Feinsten.

Der irische Flötist Sir James Galway hat sein Instrument populär gemacht wie kaum ein anderer. Er kennt keine musikalischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...