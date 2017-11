Prize Mining Corp.: Prize Mining erhält Genehmigung für Bohrprogramm auf der Liegenschaft Toughnut und beginnt mit den Bohrungen

DGAP-News: Prize Mining Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Sonstiges Prize Mining Corp.: Prize Mining erhält Genehmigung für Bohrprogramm auf der Liegenschaft Toughnut und beginnt mit den Bohrungen 28.11.2017 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Prize Mining erhält Genehmigung für Bohrprogramm auf der Liegenschaft Toughnut und beginnt mit den Bohrungen

Calgary, Alberta - (Marketwired - 28. November 2017) - PRIZE MINING CORPORATION ("Prize" oder das "Unternehmen") (TSXV: PRZ) (OTCQB: PRZFF) (MQSB:GR: FRANKFURT) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Mines-Act-Genehmigung vom Ministerium für Energie, Bergbau und Erdölressourcen der kanadischen Provinz British Columbia erhalten hat. Die Genehmigung berechtigt das Unternehmen zu Mineralexplorationsaktivitäten einschließlich eines Bohrprogramms auf seiner Liegenschaft Toughnut.

Die Bohrmannschaft wurde letzte Woche mobilisiert und man hat auf dem ersten der vier sehr vorrangigen Ziele mit den Bohrungen begonnen. Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.700m sind von 7 Bohrstellen aus geplant. Der Abschluss dieses Programms wird bis zum 15. Dezember 2017 erwartet.

Feisal Somji, Chief Executive Officer von Prize, sagte: "Wir sind begeistert, das Jahr mit diesem mit Spannung erwarteten Bohrprogramm auf der Liegenschaft Toughnut zu beenden. Neue Ziele, die im Laufe unserer Sommerexplorationskampagne identifiziert wurden und bekannte vererzte Abschnitte aus früheren Bohrprogrammen werden im Rahmen dieses Programms überprüft. Da wir jetzt in Besitz der Bohrgenehmigung für Liegenschaft Toughnut sind, werden wir das Jahr sowohl mit Bohrungen als auch mit der Vorfreude auf die Ergebnisse des vor Kurzem abgeschlossenen Bohrprogramms auf unserer benachbarten Liegenschaft Daylight beenden."

Die vier sehr vorrangigen Ziele wurden durch Kombination einer magnetischen Bodenuntersuchung, einer Boden- / Gesteinsbeprobung im Rahmen des Sommerexplorationsprogramms sowie historischen Daten generiert.

Die Stelle der Gesteinsprobe aus dem Vorkommen Gold Eagle innerhalb der Liegenschaft Toughnut wird als sehr vorrangiges Ziel überprüft. Diese Probe, die während des Sommerprogramms 2017 entnommen wurde, enthielt 2,8 g/t Au. Die Stelle der historischen Bohrung VTN11-010 wird ebenfalls überprüft. Diese Bohrung lieferte 1,22 g/t Au und 2,71 g/t Ag über 29,72m und schloss eine höhergradige Zone mit 4,4 g/t Au und 6,1 g/t Ag über 2m ein ("2011 Diamond Drilling Assessment Report on the Toughnut Property", Bohrbericht Liegenschaft Toughnut). Eine Bodenanomalie aus dem Sommerprogramm des Unternehmens, die 8.000 ppb Au (8 g/t Au) enthielt, wird zusammen mit mehreren unterstützenden Proben, die im Laufe des Sommerexplorationsprogramms 2017 entnommen wurden und bis zu 200 ppb Au enthielten, ebenfalls als ein sehr vorrangiges Ziel überprüft.

Lucky Drilling Ltd. aus Castlegar, British Columbia, wurde sowohl mit der Schneeräumung als auch mit der Durchführung der Bohrarbeiten beauftragt.

Privatplatzierung in Höhe von 1,15 Millionen Dollar

Prize gibt ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen die Durchführung einer nicht brokergeführten Privatplatzierung auf Flow-Through-Basis für einen Erlös von 1,15 Millionen Dollar plant. Die Privatplatzierung wird den Verkauf von bis zu 2.300.000 Einheiten zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Aktie einschließen. Jede Einheit wird sich aus einer im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act, Canada) auf Flow-Through-Basis ausgegebenen Stammaktie und einem halben Optionsschein zusammensetzen. Jeder ganze Optionsschein wird den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,65 Dollar pro Stammaktie über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung berechtigen.

Die Erlöse der Privatplatzierung werden von Prize für die Fortsetzung des Bohrprogramms auf den Liegenschaften Daylight und Toughnut im Jahr 2018 verwendet werden.

Prize beabsichtigt, die Privatplatzierung am oder um den 5. Dezember 2017 abzuschließen. Prize könnte in Verbindung mit der Privatplatzierung eine Vermittlungsgebühr in Form von Barmitteln und/oder Wertpapieren zahlen. Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Jarrod Brown, eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung überprüft und zugelassen.

Über Prize Mining

Prize Mining ist ein in Calgary ansässiges Junior-Bergbauunternehmen mit Büros in Calgary, Alberta. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange gehandelt. Prize beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration und der Entwicklung von Bergbauliegenschaften. Erfahren Sie mehr unter www.prizemining.com oder kontaktieren Sie bitte für weitere Informationen Walter Spagnuolo, Investor Relations, Tel. 403.236.2222 oder E-mail: walter@prizemining.

Folgen Sie Prize Mining Corp. auf Facebook Folgen Sie Prize Mining Corp. auf Twitter Folgen Sie Prize Mining Corp. auf LinkedIn

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

28.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

633199 28.11.2017

ISIN CA74270U3091

AXC0038 2017-11-28/07:00