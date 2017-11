Von Maria Armental

PARIS (Dow Jones)--Der Restrukturierung des französischen Filialnetzes der Societe Generale fallen weitere Stellen zum Opfer. Wie die Bank im Vorfeld des heutigen Investorentages mitteilte, sollen zusätzlich 900 Stellen wegfallen. Dafür wird das Unternehmen im vierten Quartal eine außerordentliche Belastung von 400 Millionen Euro auf die Bücher nehmen.

Die Bank hatte bereits angekündigt, 2.550 Stellen zu streichen. Sie will im Rahmen ihres Strategieplans 2020 rund 300 Filialen schließen. Änderungen in der Besteuerung könnten nach Angaben des Unternehmens im vierten Quartal zu einer zusätzlichen Belastung von 170 Millionen Euro führen.

Die Zahlen zum vierten Quartal wird die Societe Generale am 8. Februar vorlegen. Bislang prognostizieren die Analysten einen Nettogewinn von 554,4 Millionen Euro.

Als Teil des Strategieplans bekräftigte die Societe Generale ihr Ziel, Gewinn und Erträge in den nächsten drei Jahren zu steigern. Die Erträge sollen bis 2020 um rund 3 Prozent oder 3,6 Milliarden Euro zulegen. Beim Gewinn je Aktie werden 6,50 Euro angepeilt.

Mehr als 200 Millionen Euro an Erträgen sollen über zusätzliche Dienstleistungen im französischen Filialgeschäft für wohlhabende Kunden hereinkommen. Ein Ertragspotenzial von 400 Millionen Euro sieht die Bank in der Ausweitung der strategischen Beratung für Unternehmen.

Zudem will die Bank beträchtliche Ertragszuwächse in Afrika und Russland erzielen. In Russland gehört ihr mit der Rosbank eines der größten Kreditinstitute des Landes. Dort peilt die Societe Generale bis 2020 ein jährliches Ertragswachstum von mindestens 11 Prozent und eine Eigenkapitalrendite von mindestens 16 Prozent an. In Afrika sollen die Einnahmen um 10 Prozent zulegen und die Rendite 15 Prozent erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2017 00:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.