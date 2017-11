The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0373476040 BANK CLER 17-25 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0387879056 WESTPAC BKG 17/25 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0391491518 BQUE CT.VAU. 17-25 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A19SPK4 CORESTATE C.HDLG 17/22 CV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAD4 DZ BANK CLN E.9399 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAE2 DZ BANK CLN E.9400 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JQ25 DEKA MTN SERIE 7568 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JQ33 DEKA MTN SERIE 7569 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JQ41 DEKA IHS MTN S 7570 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2RK6 NORDLB GELDM.FRN 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA GR0114030555 GRIECHENLAND 17-23 BD01 BON EUR N

CA XFRA GR0124034688 GRIECHENLAND 17-28 BD01 BON EUR N

CA XFRA GR0128015725 GRIECHENLAND 17-33 BD01 BON EUR N

CA XFRA GR0133011248 GRIECHENLAND 17-37 BD01 BON EUR N

CA XFRA GR0138015814 GRIECHENLAND 17-42 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1728776219 REDEXIS GAS FIN.17/27MTN2 BD02 BON EUR N

CA 03E XFRA CA09972M1068 BOREAL METALS CORP. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA OE9 XFRA CA46276D1015 IRON BRIDGE RES EQ00 EQU EUR N