The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6282455565 SOLVAY 15/17 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0139980871 UBS AG JERSEY 11-17 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UG79 E.ON BETEILIGUNGEN 14/18 BD00 BON EUR N

CA ZM9G XFRA DE000A162AN1 PCC SE ITV.15/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3VY6 IKB DT.IND.BK.MTN 14/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DAR16 KRED.F.WIED.16/31 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8AD47 DEKABANK DGZ IHS.6223 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JPP0 DZ BANK IS.A124 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB38R2 LBB PF.S.441 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LRP1V98 LBBW IS.839 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00206RBM34 AT + T 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US02005NAD21 ALLY FINANCIAL 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US060505DP69 BANK AMERI. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US57069PAC68 MARKS SPENCER 2017 144A BD01 BON USD N

CA XFRA US74432QBC87 PRUDENTIAL FINL 2017 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US773903AD13 ROCKWELL AU. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US883203BL40 TEXTRON 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA USG5825LAB48 MARKS SPENCER 07/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1166284817 DAIMLER AG.MTN 15/17 BD01 BON GBP N

CA XFRA CH0229571655 PFZ.SCHW.KT.BKN 13-17 441 BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0B8H4 DEKA IHS IS.S.7331 BD02 BON EUR N

CA S0PA XFRA US843646AN06 SOUTHERN POWER 2017 BD02 BON USD N

CA WBCA XFRA US961214CK74 WESTPAC BKG 14/17 BD02 BON USD N

CA WBCB XFRA US961214CL57 WESTPAC BKG 14/17 FLR BD02 BON USD N