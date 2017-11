FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1

G1V XFRA AU000000CZA6 COAL OF AFRICA LTD

XFRA CA7496821009 RMP ENERGY INC.

2G0 XFRA JP3397150008 SUSHIRO GL.HLDGS LTD.