FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.11.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CGD XFRA US20854P1093 CONSOL ENERGY INC. DL-,01

CB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5

TV7 XFRA TRAYAZIC91Q6 YAZICILAR HLDG AS TN 1