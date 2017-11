Von Ese Erheriene

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend rote Vorzeichen tragen die Börsenplätze am Dienstag in Ostasien und Australien. Die Verluste halten sich allerdings in Grenzen, zumal es an großen Themen fehlt. "Die Anleger verharren einfach am Rand und warten auf wichtige Impulse", sagt Marktstrategin Jingyi Pan von IG Group. Vorsichtige Zurückhaltung herrscht auch wegen diverser wichtiger Termine in dieser Woche, unter anderem steht das Treffen der Ölförder-Länder in Wien an, daneben kommen auch herausragende Konjunkturdaten.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit bleibt das Börsengeschehen in China, nachdem die Aktien vergangenen Donnerstag unter Druck gekommen waren und am Vortag die Abwärtsbewegung fortgesetzt hatten. Anlass war die Sorge wegen möglicher schärferer Regulierungen des Schattenbankensektors. Am Dienstag geht es noch etwas weiter abwärts, so verliert der Schanghai-Composite 0,4 Prozent, nachdem er am Montag auf einem Dreimonats-Schlusstief geendet hatte. Jetzt komme es auf anstehende Konjunkturdaten in den nächsten Wochen an, hebt Chefmarktstratege Greg McKenna von AxiTrader hervor. Am Freitag wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe publiziert.

Tencent ziehen Hongkong abwärts

Die Börse in Hongkong wird vom Schwergewicht Tencent um 0,9 Prozent nach unten gezogen. Die Aktie des Internet-Giganten selbst verliert 1,4 Prozent, wobei die Gewichtung im Hangseng auf das 10-Prozent-Maximum zurückgefahren wird, nachdem die Aktie wegen ihres jüngsten Höhenflugs auf 11 Prozent Anteil gestiegen war. Daneben geht es auch mit Versicherern abwärts, die unlängst noch kräftig vorgerückt waren. AIA, China Life und Ping An all verlieren jeweils über 2 Prozent. Im selben Umfang geht es mit den Ölwerten Cnooc und Petrochina im Gefolge des sinkenden Ölpreises abwärts.

Eine Achterbahnfahrt kennzeichnet die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 aktuell 0,2 Prozent auf 22.457 Punkte verliert. Dabei folgen die Aktien zum großen Teil dem Yen, der sich gegen den Dollar schwankend zeigt, nachdem er an den vergangenen Tagen - wie auch andere Währungen - zum Greenback Boden gutgemacht hatte. Zurzeit wird ein Dollar mit 111,16 Yen bezahlt; am Vortag bewegte sich die US-Devise zwischen 111,70 und 110,85 Yen.

Gegen den Trend läuft der Markt in Südkorea um 0,3 Prozent nach oben. Ein Grund ist das kleine Plus von 0,3 Prozent der schwergewichteten Samsung-Aktie nach dem fünfprozentigen Absturz am Montag. Morgan Stanley hatte das Papier abgestuft. Im Blick steht auch die Zinsentscheidung der Bank of Korea am Donnerstag, bei der Marktteilnehmer eine Anhebung erwarten, obwohl der koreanische Won in jüngster Zeit gegen den Dollar deutlich gewonnen hat. Grund für die Annahme eines höheren Leitzinses sei die schwungvolle Dynamik des Exportsektors, heißt es am Markt. Im Hintergrund brodelt derweil die Nordkorea-Krise weiter, denn es mehren sich Anzeichen für einen möglichen weiteren Raketentest des Regimes im Norden.

Am Ölmarkt geht es am Morgen etwas nach unten, der Preis für die Sorte Brent verliert 0,3 Prozent. Beim Gold gibt es wenig Bewegung.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.984,30 -0,08% +5,00% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.456,50 -0,18% +17,48% 07:00 Kospi (Seoul) 2.514,90 +0,28% +24,10% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.307,82 -0,43% +6,58% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.410,38 -0,93% +35,72% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.431,26 -0,15% +19,11% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.715,21 -0,27% +4,48% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 % YTD EUR/USD 1,1907 +0,1% 1,1900 1,1846 +13,2% EUR/JPY 132,40 +0,2% 132,18 132,00 +7,7% EUR/GBP 0,8930 -0,0% 0,8934 0,8900 +4,8% GBP/USD 1,3335 +0,1% 1,3320 1,3313 +8,1% USD/JPY 111,18 +0,1% 111,08 111,43 -4,9% USD/KRW 1086,35 -0,5% 1091,32 1085,76 -10,0% USD/CNY 6,5970 -0,1% 6,5970 6,6042 -5,0% USD/CNH 6,6048 +0,1% 6,5982 6,6017 -5,3% USD/HKD 7,8034 +0,0% 7,8012 7,8079 +0,6% AUD/USD 0,7610 +0,1% 0,7603 0,7611 +5,5% NZD/USD 0,6936 +0,2% 0,6920 0,6871 -0,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,77 58,11 -0,6% -0,34 +1,4% Brent/ICE 63,65 63,84 -0,3% -0,19 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,75 1.294,57 +0,0% +0,18 +12,5% Silber (Spot) 17,05 17,05 -0,0% -0,00 +7,1% Platin (Spot) 949,00 949,00 0% 0 +5,0% Kupfer-Future 3,10 3,13 -1,1% -0,03 +22,8% ===

