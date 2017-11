Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1910 USD gehandelt und damit unwesentlich höher als am Vorabend mit 1,1905 USD. Zum Schweizer Franken stieg der Euro derweil etwas an und kostet aktuell 1,1688 nach 1,1676 CHF am Montagabend. Der US-Dollar notiert praktisch unverändert bei 0,9814 (0,9812) CHF. Marktbeobachter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...