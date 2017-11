Die Gemüter in der SPD sind in Wallung: Noch bevor eine erneute Große Koalition mit der Union wirklich verhandelt wird, stimmt der CSU-Agrarminister für die weitere Zulassung von Glyphosat. Die Stimmung ist vergiftet.

"So isser, der Schmidt", sagt Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) am Montagabend. Kurz zuvor hat er jedoch die geschäftsführende Bundesregierung in eine Krise gestürzt. Er hatte in Brüssel einer fünfjährigen Verlängerung für Glyphosat zugestimmt. Das Pflanzenschutzmittel darf daher weiter ohne große Beschränkungen in der Europäischen Union eingesetzt werden. Bislang hatte sich Deutschland jedoch immer enthalten, da die SPD und Umweltministerin Barbara Hendricks eine andere Auffassung zu dem Mittel vertritt.

Schmidt verteidigte seine Entscheidung damit, an der Sache entschieden zu haben. Es habe sich um eine Entscheidung des Ressortministers gehandelt, weil dieser nach seiner Einschätzung so mehr für die Biovielfalt herausgeholt habe, als wenn die EU-Kommission die Verlängerung ohne eine entsprechende Klausel beschlossen hätte, hieß es am späten Montagabend in Regierungskreisen in Berlin. Der Tenor der Aussage: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe nichts von dem Votum gewusst und so nicht den Konflikt in der geschäftsführenden Bundesregierung ausgelöst.

Mitten in den Vorbereitungen zu Verhandlungen über eine erneute Große Koalition hat Schmidt die Stimmung so heftig vergiftet. PD-Vizechef Ralf Stegner hat entsetzt auf das überraschende Ja von Schmidt bei der EU-Abstimmung reagiert. Schmidts nicht mit der SPD abgestimmte Votum sei "ein glatter Vertrauensbruch" und widerspreche auch der Geschäftsordnung der Bundesregierung, sagte Stegner am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen". Da die SPD vorher Nein zu einer Verlängerung der Zulassung gesagt habe, hätte Schmidt sich enthalten müssen. Die SPD frage sich, ob ...

