Nach dem Skandal um den Datendiebstahl beim US-Taxidienst Uber drückt die Softbank Corp den Preis für den geplanten Kauf von Uber-Anteilen. Der japanische Technologiekonzern hat den Uber-Aktionären ein Kaufangebot gemacht, das fast 30 Prozent unter der jüngsten Konzernbewertung von 68 Milliarden Dollar liegt, wie eine mit der Sache vertraute Person sagte. Kürzlich war bekannt geworden, dass Hacker im vergangenen Jahr 57 Millionen Kundenkonten geknackt hatten und Uber den Datenklau kaschierte. Softbank führt demnach eine Investorengruppe an, die mindestens 14 Prozent an Uber erwerben will, indem sie den Mitarbeitern und Investoren des Unternehmens für Milliarden von Dollar Uber-Aktien abkauft. Die nun unterbreitete Offerte bewerte den Fahrdienstanbieter mit 48 Milliarden Dollar, hieß es. Als Teil des geplanten Investment wolle das Konsortium zur jüngsten Bewertung von 68 Milliarden Dollar trotzdem 1 Milliarde Dollar in den Taxidienst pumpen. Das Softbank-Konsortium könnte den Angebotspreis erhöhen, wenn sich nicht genug Investoren von ihren Anteilen trennen wollen und die Schwelle von 14 Prozent nicht erreicht werde, sagten andere Informanten.

- US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex September 20 Städte PROGNOSE: +6,2% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 124,0 zuvor: 125,9

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.598,10 -0,14% Nikkei-225 22.486,24 -0,04% Hang-Seng-Index 29.496,76 -0,64% Kospi 2.527,67 +0,79% Shanghai-Composite 3.327,38 +0,16% S&P/ASX 200 5.984,30 -0,08%

Überwiegend rote Vorzeichen tragen die Börsenplätze in Ostasien und Australien. Die Verluste halten sich allerdings in Grenzen, zumal es an großen Themen fehlt. "Die Anleger verharren einfach am Rand und warten auf wichtige Impulse", sagt Marktstrategin Jingyi Pan von IG Group. Vorsichtige Zurückhaltung herrscht auch wegen diverser wichtiger Termine in dieser Woche, unter anderem steht das Treffen der Ölförder-Länder in Wien an, daneben kommen auch herausragende Konjunkturdaten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit bleibt das Börsengeschehen in China, nachdem die Aktien vergangenen Donnerstag unter Druck gekommen waren und am Vortag die Abwärtsbewegung fortgesetzt hatten. Anlass war die Sorge wegen möglicher schärferer Regulierungen des Schattenbankensektors. Am Dienstag geht es noch etwas weiter abwärts, so verliert der Schanghai-Composite 0,4 Prozent, nachdem er am Montag auf einem Dreimonats-Schlusstief geendet hatte. Die Börse in Hongkong wird vom Schwergewicht Tencent um 0,9 Prozent nach unten gezogen. Die Aktie des Internet-Giganten selbst verliert 1,4 Prozent, wobei die Gewichtung im Hangseng auf das 10-Prozent-Maximum zurückgefahren wird, nachdem die Aktie wegen ihres jüngsten Höhenflugs auf 11 Prozent Anteil gestiegen war. Daneben geht es auch mit Versicherern abwärts, die unlängst noch kräftig vorgerückt waren. AIA, China Life und Ping An all verlieren jeweils über 2 Prozent. Im selben Umfang geht es mit den Ölwerten Cnooc und Petrochina im Gefolge des sinkenden Ölpreises abwärts. Eine Achterbahnfahrt kennzeichnet die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 aktuell 0,2 Prozent auf 22.457 Punkte verliert. Dabei folgen die Aktien zum großen Teil dem Yen, der sich gegen den Dollar schwankend zeigt, nachdem er an den vergangenen Tagen - wie auch andere Währungen - zum Greenback Boden gutgemacht hatte. Zurzeit wird ein Dollar mit 111,16 Yen bezahlt; am Vortag bewegte sich die US-Devise zwischen 111,70 und 110,85 Yen. Gegen den Trend läuft der Markt in Südkorea um 0,3 Prozent nach oben. Ein Grund ist das kleine Plus von 0,3 Prozent der schwergewichteten Samsung-Aktie nach dem fünfprozentigen Absturz am Montag. Morgan Stanley hatte das Papier abgestuft. Im Blick steht auch die Zinsentscheidung der Bank of Korea am Donnerstag, bei der Marktteilnehmer eine Anhebung erwarten, obwohl der koreanische Won in jüngster Zeit gegen den Dollar deutlich gewonnen hat. Grund für die Annahme eines höheren Leitzinses sei die schwungvolle Dynamik des Exportsektors, heißt es am Markt. Im Hintergrund brodelt derweil die Nordkorea-Krise weiter, denn es mehren sich Anzeichen für einen möglichen weiteren Raketentest des Regimes im Norden.

Die mit Spannung erwartete Bekanntgabe der Ziele von Unitedhealth für 2018 haben im nachbörslichen Geschäft an der Wall Street am Montagabend zu Verlusten in der Aktie geführt. Den Umsatz erwartet der Versicherungskonzern zwischen 223 und 225 Milliarden Dollar, beim bereinigten Gewinn je Aktie sei mit 10,55 bis 10,85 Dollar zu rechnen. Analysten sagten, die Gewinnprognose entspreche den Erwartungen. Dies war Anlegern offenbar nicht genug, für die Aktie ging es auf Nasdaq.com bis 19.51 Uhr Ortszeit um 1,5 Prozent auf 209,12 US-Dollar nach unten.

Kräftige Gewinne verbuchte dagegen die Aktie von Thor Industries, dem Hersteller von Wohnmobilen. Das Unternehmen meldete im ersten Geschäftsquartal einen Umsatzsprung von 31 Prozent, beim Ergebnis ging es um 63 Prozent nach oben. Mit 2,43 Dollar je Aktie lag der Gewinn deutlich über der Analystenprognose, die bei 1,84 Dollar gelegen hatte. Das Papier rückte bis 22.00 Uhr Ortszeit um 10,4 Prozent auf 150,40 Dollar vor.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.580,78 0,10 22,79 19,32 S&P-500 2.601,42 -0,04 -1,00 16,20 Nasdaq-Comp. 6.878,52 -0,15 -10,64 27,78 Nasdaq-100 6.405,97 -0,05 -3,32 31,71 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 764 Mio 363 Mio Gewinner 1.122 1.762 Verlierer 1.828 1.111 Unverändert 127 127

Wenig verändert - Während die Einzelhandelswerte nach dem starken "Black Friday" gesucht waren, belasteten die Abgaben bei den Energiewerten. Diese standen mit dem fallenden Ölpreis unter Druck. Zwar stiegen Dow-Jones-Index, Nasdaq-Composite und S&P-500 im frühen Handel auf neue Rekordstände, doch im Anschluss tendierten die Indizes in recht engen Bahnen seitwärts. Amazon.com legten um 0,8 Prozent zu und Gap verzeichneten ein Plus von 1,2 Prozent. In Seoul standen Samsung Electronics unter Druck und verloren 5 Prozent, nachdem die Analysten von Morgan Stanley ihre Kaufempfehlung für die Aktie zurückgezogen haben mit der Begründung, dass das Speicherchipgeschäft in einen Abschwung überzugehen drohe. Apple gaben um 0,5 Prozent nach und Intel fielen um 0,6 Prozent zurück. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet gewann 1,5 Prozent und schloss mit 1.072 Dollar auf einem Rekordhoch. Mit den Energiewerten ging es nach unten. Diese folgen damit den Ölpreisen. Für die Aktien von Devon Energy ging es um 3,3 Prozent abwärts und Marathon Oil verloren 4,3 Prozent. Im Dow reduzierten sich Chevron um 0,8 Prozent und Exxon Mobil um 0,4 Prozent.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,33 -1,1 2,34 -11,3 30 Jahre 2,77 0,6 2,76 -29,8

Wenig Bewegung gab es bei den US-Anleihen. Die Rendite zehnjähriger Titel reduzierte sich um 1 Basispunkte auf 2,33 Prozent. Wichtige US-Daten stünden erst im weiteren Wochenverlauf an, hieß es aus dem Handel. Zudem werde auf die weitere Entwicklung rund um die US-Steuerreform geachtet.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 % YTD EUR/USD 1,1908 +0,1% 1,1900 1,1846 +13,2% EUR/JPY 132,44 +0,2% 132,18 132,00 +7,7% EUR/GBP 0,8930 -0,0% 0,8934 0,8900 +4,8% GBP/USD 1,3334 +0,1% 1,3320 1,3313 +8,1% USD/JPY 111,21 +0,1% 111,08 111,43 -4,9% USD/KRW 1085,25 -0,6% 1091,32 1085,76 -10,1% USD/CNY 6,6030 +0,1% 6,5970 6,6042 -4,9% USD/CNH 6,6042 +0,1% 6,5982 6,6017 -5,3% USD/HKD 7,8032 +0,0% 7,8012 7,8079 +0,6% AUD/USD 0,7614 +0,1% 0,7603 0,7611 +5,5% NZD/USD 0,6943 +0,3% 0,6920 0,6871 -0,1%

Der Dollar holte seine zwischenzeitlichen Verluste wieder auf. Der Euro kostete im späten US-Geschäft 1,1899 Dollar und lag damit auf dem Niveau vom späten Freitag. Im Tageshoch war er bis auf 1,1961 Dollar gestiegen. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung für die vorangegange Schwächephase auf Nachwirkungen des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank. In diesem war von zunehmenden Zweifeln an der bislang erwarteten Inflationsentwicklung die Rede gewesen, was die Spekulationen nährte, dass der Zinsanstieg in den USA längerfristig an Tempo verlieren dürfte. Mit der anstehenden Senatsanhörung des künftigen Fed-Gouverneurs Powell wurden diese Sorgen etwas ausgepreist. Powell hatte sich für weitere Zinserhöhungen und eine schrittweise Verkleinerung der Fed-Bilanz ausgesprochen, wie aus vorbereiteten Redetexten hervorging.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,75 58,11 -0,6% -0,36 +1,3% Brent/ICE 63,61 63,84 -0,4% -0,23 +8,4%

