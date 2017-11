Bluvision, ein Teil von HID Global (www.bluvision.com), der führende Anbieter von autonomen Zustandsüberwachungs- und Echtzeit-Ortungslösungen, hat in Partnerschaft mit Siemens eine der ersten IdD-basierten Zustandsüberwachungslösungen an eine globale CPG-Marke geliefert. Der Lösungsrahmen umfasst die von künstlicher Intelligenz betriebenen Überwachungsfunktionen von Bluvision, die in die cloud-basierte, offene IdD-Plattform MindSphere von Siemens integriert wurden und die eine schnelle Implementierung auf globaler Ebene sowie einfache Integration in andere Produkte innerhalb des Ökosystems von Siemens ermöglichen.

In den Einrichtungen von CPG liefern die BEEK industriellen Sensoren von Bluvision Echtzeitvisibilität des Zustands von kritischen Motoren, die verschiedene Betriebsfunktionen der Einrichtung ausführen. Die Einrichtungen erhalten einen kontinuierlichen Strom von telemetrischen Daten für diese kritischen Motoren und werden auch mit Echtzeitalarmen darauf hingewiesen, dass eine Anomalie des bekannten Normalbetriebsstatus erkannt wurde. Aufgrund der Möglichkeit absehbarer Wartung und der Reduzierung der Ausfallzeit mittels einer preiswerten minimalen Infrastrukturlösung, bietet die Anwendung dem Kunden eine holistische Lösung.

"Der Gedanke, dass das industrielle IdD weltweit eine wertergänzende Wirkung auf Unternehmen haben wird, war schon lange das Versprechen von Industry 4.0", erklärte John Sailer, COO, Bluvision. "Bluvision und Siemens bieten gemeinsam eine attraktive Mischung von Wert, Implementierungsgeschwindigkeit und globale Zustandsüberwachungslösung, um globalen Unternehmen die Erfüllung des Versprechens von Industry 4.0 zu ermöglichen."

Bluvision wird die autonome Zustandsüberwachungslösung bei der SPS IPC Drives 2017 in Halle 11 MindSphere Lounge (28. bis 30. Nov.) und AWS Re:Invent at MFG Aclove, The Venetian (27. Nov. bis 1. Dez.) demonstrieren.

Die durchgehende IdD-Plattform von Bluvision, die aus Sensor-Strahlen, Bluetooth-an-WiFi Gateways (BluFis) und der Bluzone-Cloud-Lösung besteht, wurde für eine Skalierung auf Millionen verbundene Einheiten (oder Objekte) konzipiert und dient zur Verwaltung und Überwachung von Netzwerken bestehend aus Tausenden von Assets. Das Echtzeit-Ortungssystem von Bluvision dient zur Verfolgung von Assets mit branchenführender Genauigkeit und modernsten Funktionen, einschließlich "Heat Maps", "Geofences" und flexibler Richtlinienerstellung. Bluvision verwendet maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz (K.I.) und telemetrische Daten zur Ermittlung des Gerätestatus und zur Bereitstellung proaktiver Wartungsmaßnahmen. (bluvision.com)

