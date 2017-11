Von Markus Fugmann

Die Zeit wird immer knapper, daher ist nun Gefahr in Verzug: in Washington müssen nun in kurzer Zeit viele Entscheidungen fallen, darunter die wichtigsten über die US-Steuerreform und die Anhebung der US-Schuldengrenze. Inzwischen haben zwei Republikaner im Senat klar gemacht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...