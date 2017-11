New York - In den USA haben Konsumenten in den Tagen seit Thanksgiving so viel im Internet eingekauft wie nie zuvor. Insgesamt wurden Produkte im Wert von 6,59 Milliarden Dollar am "Cyber Monday" online bestellt.

Das ist über eine Milliarde mehr als vor einem Jahr, wie die Marktforscher von Adobe Analytics am Dienstag mitteilten. Allein 1,59 Milliarden Dollar wurden über Smartphones ausgegeben.

Umsatzstärkster ...

