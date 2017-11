Aktien des Industriegaseherstellers Linde sind in den letzten 18 Monaten äußerst gut gelaufen und konnten vom Unterstützungsniveau bei 113,50 Euro auf ein aktuelles Jahreshoch von 193,20 Euro zulegen. Ganz an die Hochs aus März 2015 bei 195,55 Euro kam der Wert jedoch nicht heran, kurz darunter drehte das Papier nämlich zur Unterseite ab und steckt nun in einer mehrwöchigen Konsolidierung fest. Diese weist auf der Oberseite ein Doppeltop auf, das kurzfristig Verkäufer wieder auf den Plan rufen könnte. Einen kleinen Vorgeschmack erhielten Marktteilnehmer bereits zu Beginn dieser Woche, eine klare Abkehr der Käufer ist zu erkennen und womöglich folgen weitere Rücksetzer innerhalb der Handelsspanne ...

