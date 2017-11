DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Nach der Parteiführung hat auch die Fraktionsspitze der SPD ihre Bereitschaft zu Gesprächen mit der Union über eine erneute Auflage der Großen Koalition bekundet. Die SPD wolle an konstruktiven Lösungen mitarbeiten, sagte die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Klar müsse aber auch sein, dass man sich derzeit weder in Sondierungsgesprächen noch in Koalitionsverhandlungen befinde. Was es jetzt brauche, sei "Geduld, Zeit und Spucke", sagte Nahles. Am Donnerstag sind die Spitzen von Union und SPD zu einem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeladen. Danach könnte es möglicherweise schon einen Zeitplan für Sondierungsgespräche geben.

Die regierungsintern offenbar nicht abgestimmte Zustimmung Deutschlands zur Verlängerung der Glyphosat-Zulassung um weitere fünf Jahre sorgt indes für Streit zwischen Union und SPD. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles wertete den Vorgang als "schweren Vertrauensbruch in der geschäftsführenden Regierung".

AUSBLICK UNTERNEHMEN 08:00 GB/BoE, Veröffentlichung der Stresstest-Ergebnisse 2017

DIVIDENDENABSCHLAG

Borussia Dortmund: 0,06 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Import-/Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+3,0% gg Vj 13:00 GFK, PK zum Konsumklimaindikator Dezember und zum Weihnachtsgeschäft 2017, Frankfurt PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,7 Punkte -FR 08:45 Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: 100 zuvor: 100 -EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober Geldmenge M3 PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,2% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vj -US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex September 20 Städte PROGNOSE: +6,2% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 124,0 zuvor: 125,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.598,10 -0,14 Nikkei-225 22.486,24 -0,04 Schanghai-Composite 3.318,38 -0,12 DAX 13.000,20 -0,46 DAX-Future 13.008,50 -0,43 XDAX 13.012,10 -0,43 MDAX 26.632,99 -0,26 TecDAX 2.549,22 -0,85 EuroStoxx50 3.564,02 -0,48 Stoxx50 3.155,40 -0,48 Dow-Jones 23.580,78 0,10 S&P-500-Index 2.601,42 -0,04 Nasdaq-Comp. 6.878,52 -0,15 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,16% +28

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem sehr verhaltenen Start an den europäischen Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die Vorlagen seien wenig inspirierend. Lediglich die leichte Erholung des Dollar und damit ein etwas schwächerer Euro könnten stützen. Über der Marke von 1,19 Dollar geht die Gemeinschaftswährung jedoch auch am Morgen an den Start. Klar im Fokus der Märkte steht der Machtwechsel an der Spitze der US-Notenbank und zahlreiche Reden ihrer Gouverneure. Am Vorabend kamen erste Äußerungen des designierten Yellen-Nachfolgers Jerome Powell, die für eine leichte Erholung des Dollar sorgten. Powell unterstrich den weiteren geplanten Zinserhöhungspfad und nannte das Finanzsystem sehr viel stabiler als früher. Am Nachmittag spricht Powell dann vor dem Bankenausschuss des Senats. Softbank fordert laut Kreisen einen Abschlag von 30 Prozent auf die letzte Bewertungsrunde von Uber. Dies sei ein Zeichen, dass auch aus den Bewertungen anderer Technologiewerte kräftig Luft herausgelassen werden könnte, so mahnende Stimmen.

Rückblick: Leichter - Zwischenzeitliche moderate Gewinne gingen wieder verloren, am Ende verstärkt durch ein schwächeres Schlussgeschäft. Damit setzte sich insgesamt die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. Etwas gedrückt wurde die Stimmung von schwächeren Vorlagen aus Asien und auch an den US-Börsen ging es während des späten europäischen Geschäfts etwas nach unten mit den Indizes. Daneben deckelte der anhaltend feste Euro die Kurse in Europa. "US-Anleger reizt der Euro zu Gewinnmitnahmen", sagte ein Händler. Sie säßen nun in Europa sowohl auf Kurs- als auch auf Währungsgewinnen. Verkauft wurden Aktien aus dem Chipsektor. Morgan Stanley hatte Samsung abgestuft und gewarnt, dass sich der Boom bei Halbleitern abschwächen könnte. Das sorgte auch in Europa für Verkäufe bei den entsprechenden Branchenwerten. Infineon verloren 1,8 und STMicro 1,9 Prozent. Zum Minus der Bankenaktien von durchschnittlich 0,7 Prozent trug unter anderem Julius Bär bei. Der Kurs knickte um 6,4 Prozent ein, nachdem Unternehmenschef Boris Collardi unerwartet und mit sofortiger Wirkung das Handtuch geworfen hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Börsianer sehen den DAX weiter in einer Art Seitwärtsbox. Allianz schlossen 0,7 Prozent leichter. Der Versicherer hatte angekündigt, Euler Hermes komplett übernehmen zu wollen. Baader bezeichnete den Schritt als "vernünftig, aber teuer". Bayer profitierten mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent davon, dass die EU die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat nach wochenlangem Gerangel um fünf Jahre verlängert hat. Mit dem Kauf von Monsanto erwirbt Bayer auch dessen wichtiges Produkt Glyphosat. SLM Solutions gewannen 7,2 Prozent auf 46,79 Euro. Zwar hatte der 3D-Druckerhersteller den Jahresausblick deutlich eingedampft, allerdings hob die Deutsche Bank das Kursziel auf 55 Euro an und wiederholten ihre Kaufempfehlung. Stabilus verloren nach neuen Geschäftszahlen 2,7 Prozent. Diese wurden als "in Ordnung" eingeschätzt. Die Erwartungen vor allem an den Wachstumstrend seien aber bereits sehr hoch, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Constantin Medien stand laut einem Händler am Montagabend im Fokus. Highlight Communications will den Sport- und Filmkonzern übernehmen. Das Unternehmen bietet den Constantin-Aktionären 2,30 Euro je Aktie in bar. Die Aktie von Constantin Medien stieg um 7,5 Prozent auf 2,25 Euro.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Während die Einzelhandelswerte nach dem starken "Black Friday" gesucht waren, belasteten Abgaben bei Energiewerten. Diese standen mit dem fallenden Ölpreis unter Druck. Zwar stiegen Dow-Jones-Index, Nasdaq-Composite und S&P-500 im frühen Handel auf neue Rekordstände, doch im Anschluss tendierten die Indizes in recht engen Bahnen seitwärts. Amazon legten um 0,8 Prozent zu und Gap um 1,2 Prozent. In Seoul standen Samsung Electronics unter Druck und verloren 5 Prozent, nachdem Morgan Stanley ihre Kaufempfehlung für die Aktie zurückgezogen hatte mit der Begründung, dem Speicherchipgeschäft drohe ein Abschwung. Apple gaben um 0,5 Prozent nach und Intel um 0,6 Prozent. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet gewann 1,5 Prozent und schloss auf Rekordhoch. Mit den Energiewerten ging es nach unten. Diese folgen damit den Ölpreisen. Devon Energy verloren 3,3 Prozent und Marathon Oil 4,3 Prozent. Im Dow reduzierten sich Chevron um 0,8 Prozent und Exxon Mobil um 0,4 Prozent.

Wenig Bewegung gab es bei den US-Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen reduzierte sich um 1 Basispunkte auf 2,33 Prozent. Wichtige US-Daten stünden erst im Laufe der Woche an, hieß es. Zudem werde auf die weitere Entwicklung rund um die US-Steuerreform geachtet.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18:05 EUR/USD 1,1910 +0,1% 1,1900 1,1916 EUR/JPY 132,40 +0,2% 132,18 132,24 EUR/CHF 1,1689 +0,1% 1,1677 1,1681 GBP/EUR 1,1203 +0,0% 1,1193 1,1188 USD/JPY 111,17 +0,1% 111,08 110,98 GBP/USD 1,3338 +0,1% 1,3320 1,3332

Der Dollar holte seine zwischenzeitlichen Verluste wieder auf. Der Euro kostete im späten US-Geschäft 1,1899 Dollar und lag damit auf dem Niveau vom späten Freitag. Im Tageshoch war er bis auf 1,1961 Dollar gestiegen. Mit der anstehenden Senatsanhörung des künftigen Fed-Gouverneurs Powell wurden Sorgen über das jüngst taubenhafte Fed-Protokoll etwas ausgepreist.

Powell hatte sich für weitere Zinserhöhungen und eine schrittweise Verkleinerung der Fed-Bilanz ausgesprochen, wie aus vorbereiteten Redetexten hervorging. Zudem sah der Chef der New Yorker Fed, William Dudley, wegen des starken Arbeitsmarktes die Möglichkeit für eine steigende Inflation. Derweil bekräftigte Robert Kaplan von der Fed in Dallas die Möglichkeit einer baldigen Zinserhöhung.

Im asiatisch geprägten Handel bewegt sich der Dollar am Morgen kaum. Zum Yen erholt sich der Greenback etwas von vorangegangenen Verlusten. Der WSJ-Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent. Investoren blieben aber trotz der aktuellen Aussagen von US-Geldpolitikern im Unklaren über den künftigen Zinspfad der Fed, heißt es im Handel. Ein wichtiger Unsicherheitsfaktor stelle in diesem Zusammenhang die geplante US-Steuerreform, deren Ausgestaltung und Umsetzung weiter nicht absehbar sei.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,76 58,11 -0,6% -0,35 +1,4% Brent/ICE 63,67 63,84 -0,3% -0,17 +8,5%

Die Ölpreise gaben nach. Händler verwiesen lediglich auf eine Korrektur, nachdem die Preise am Freitag kräftig gestiegen waren. Übergeordnet blieben die Blicke auf das Opec-Treffen am Donnerstag gerichtet, wo eine zeitliche Ausweitung der im März 2018 endenden Förderbegrenzung beraten werden soll. Der Markt geht fest von einer Ausdehnung der Maßnahmen aus. WTI reduzierte sich zum US-Settlement um 1,4 Prozent auf 58,11 Dollar, Brent zeigte sich wenig verändert bei 63,84 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,20 1.294,57 -0,0% -0,37 +12,4% Silber (Spot) 17,03 17,05 -0,1% -0,02 +6,9% Platin (Spot) 948,90 949,00 -0,0% -0,10 +5,0% Kupfer-Future 3,09 3,13 -1,3% -0,04 +22,5%

Der Goldpreis zog weiter an und verfehlte im Tageshoch die Marke von 1.300 Dollar nur knapp. Als Treiber machten Händler vor allem den übergeordnet schwachen Dollar aus, weil dieser das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger macht. Zum US-Settlement kostete die Feinunze 1.294 Dollar, ein Plus von 0,6 Prozent.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

US-GELDPOLITIK

Der Chef der New Yorker Fed, William Dudley, rechnet nach wie vor damit, dass ein sehr starker Arbeitsmarkt im Laufe der Zeit die Inflation anheizen wird. Zum Zinsausblick sagte er nichts, merkte aber an, die Fed nehme schrittweise die akkommodierende Ausrichtung der Geldpolitik zurück.

Robert Kaplan von der Fed in Dallas hat sich offen für eine Zinserhöhung beim nächsten Treffen des Offenmarktausschusses ausgesprochen. Ein erneuter Zinsschritt in naher Zukunft dürfte angemessen sein, sagte Kaplan.

US-KAMPF GEGEN HACKERSZENE

Das US-Justizministerium hat Anklage gegen drei chinesische Cybersicherheitsexperten erhoben, die auch Netzwerke des deutschen Konzern Siemens gehackt haben sollen. Im Jahr 2014 sollen sie große Datenmengen der Energie-, Technologie- und Transportsparte von Siemens gestohlen haben, erklärte das Ministerium. Die Männer werden unter anderem des Computerbetrugs, des Identitätsdiebstahls und des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen beschuldigt.

DIESELKRISE DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung will beim Dieseltreffen mit den Kommunen ein Sofortförderprogramm für Maßnahmen für saubere Luft auf den Weg bringen. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass in allen von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Kommunen möglichst schnell eine Einhaltung der Stickstoffdioxidgrenzwerte erreicht wird", zitierten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland aus der Beschlussvorlage. Dem Papier zufolge steht eine Milliarde Euro an Geldern bereit, davon 750 Millionen Euro vom Bund.

CONSTANTIN MEDIEN

Highlight Communications will den Sport- und Filmkonzern Constantin Medien übernehmen und damit auch die komplexe Beteiligungsstruktur der Unternehmen vereinfachen. Das Schweizer Unternehmen bietet den Aktionären der Constantin Medien 2,30 Euro je Aktie in bar. Insgesamt wird Constantin Medien damit mit rund 215 Millionen Euro bewertet.

THOMAS COOK

will sich über die Ausgabe von Bonds 400 Millionen Euro am Kapitalmarkt besorgen. Die Bonds sollen mit einer Kaufoption versehen sein, die der Konzern nach zwei Jahren ausüben kann. Den Erlös will Thomas Cook zur Ablösung ähnlicher, im Juni 2012 fälliger Papiere verwenden.

BHP BILLITON

Der Bergbaukonzern will seine Kosten weiter reduzieren. Das Unternehmen will die Stückkosten in seinem australischen Minengeschäft mittelfristig um 10 Prozent drücken.

CLARIANT

Zwischen dem Management des Spezialchemiekonzerns Clariant und dem aktivistischen Investor White Tale herrscht weiterhin dicke Luft. Man sei "enttäuscht" von den jüngsten Aussagen des Managements, teilte White Tale Holdings mit. Vergangenen Freitag hatte Clariant die Strategie seines Großaktionärs, der den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Rivalen Huntsman zu Fall gebracht hatte, massiv kritisiert.

SOCIETE GENERALE

Der Restrukturierung des französischen Filialnetzes der Societe Generale fallen weitere Stellen zum Opfer. Wie die Bank im Vorfeld des heutigen Investorentages mitteilte, sollen zusätzlich 900 Stellen wegfallen. Dafür wird das Unternehmen im vierten Quartal eine außerordentliche Belastung von 400 Millionen Euro auf die Bücher nehmen. Die Bank hatte bereits angekündigt, 2.550 Stellen zu streichen.

SOFTBANK/UBER

Nach dem Skandal um den Datendiebstahl beim US-Taxidienst Uber drückt die Softbank Corp den Preis für den geplanten Kauf von Uber-Anteilen. Der japanische Technologiekonzern hat den Uber-Aktionären ein Kaufangebot gemacht, das fast 30 Prozent unter der jüngsten Konzernbewertung von 68 Milliarden Dollar liegt, wie eine mit der Sache vertraute Person sagte.

TEVA

Neue Köpfe im Spitzenmanagement und eine neue Struktur sollen es beim angeschlagenen israelischen Generikahersteller Teva richten. Die Ernennung von vier neuen Executive Vice Presidents war eine der ersten bedeutenden Aktionen des neuen CEO. Drei Spitzenmanager werden das Unternehmen verlassen.

