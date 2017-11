Israels Botschafter in Berlin beklagt in einem Interview zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und Europa. Die Zahl judenfeindlicher Straftaten ist einem Bericht zufolge im ersten Halbjahr 2017 gestiegen.

Israels neuer Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, sorgt sich nach eigenen Angaben über eine Zunahme von Antisemitismus in Deutschland und Europa. "Natürlich beobachten wir mit größter Sorge den wachsenden Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft und in Europa", sagte Issacharoff den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. ...

