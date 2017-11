Nach einem leichten Minus am Montag erwarten Börsenexperten heute einen stabilen Verlauf für den Dax. Impulse erhoffen sie aus den USA, wo der wahrscheinliche künftige Fed-Chef Hinweise zur Geldpolitik 2018 geben könnte.

Mit Rückenwind von der Wall Street dürfte der Dax nach Berechnungen von Banken seine 13.000-Punkte-Marke am Dienstag verteidigen. Im vorbörslichen Handel notierte er minimal im Plus. Am Montag hatte er 0,5 Prozent auf 13.000,20 Zähler verloren. Wegen des starken Euro und der Verunsicherung über die politische Entwicklung in Berlin hatten einige Anleger am Nachmittag Kasse gemacht.

Mit Spannung dürften Investoren ...

