...war bisher ein Flop! Das bekannte Messtechnik-Unternehmen wurde einst von TOSHIBA gekauft und im Zuge der Sanierung wieder an den Markt zurückgegeben. Am Produktportfolio und der Marktpräsenz hat sich nichts geändert. Der aktuelle Marktwert beträgt 2 Mrd. CHF. Der Jahresumsatz wird bei etwa 1,7 Mrd. CHF gesehen, wobei einige Unklarheiten bezüglich der US-Geschäfte zu berücksichtigen sind. Bei lediglich 107 Mio. CHF Nettoschulden hat LANDIS+GYR nun die Freiheit, sich ohne japanische Aufsicht eigenständig in der Schweiz und Europa akquisitorisch zu entwickeln. Das wichtigste Ziel-Land ist wohl Deutschland. Das Spezialgebiet umfasst Smart Metering und Energie-Management. Die Bandbreite für den Einstieg beträgt 70/74 CHF.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 47 vom 25.11.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info