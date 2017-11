(Meldung um weitere Angaben ergänzt) Baar (awp) - Der Chemiekonzern Sika verstärkt sich im Bereich Automobil und übernimmt die deutsche Faist ChemTec Group mit Sitz in Worms. Das Unternehmen sei ein führender Hersteller von leistungsstarken Lösungen zur Reduzierung von Körperschall in Fahrzeugen, heisst in einer Medienmitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...