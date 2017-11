FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag ohne größere Kursbewegung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 163,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,34 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Am späten Montagabend hatte der US-Währungshüter Jerome Powell laut Redetext deutlich gemacht, dass er am aktuellen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed keinen Änderungsbedarf sieht. Die Aussagen von Powell werden am Markt stark beachtet, weil er der von US-Präsident Donald Trump nominierte Kandidat für die Nachfolge von Janet Yellen an der Spitze der Fed ist.

Die Fed hatte den Text der Powell-Rede zu einer im Tagesverlauf anstehenden Anhörung vor dem US-Senat vorab veröffentlicht. Nach Einschätzung der Expertin Esther Reichelt von der Commerzbank erhoffen sich die Marktteilnehmer von der Anhörung weitere Einsichten, welche geldpolitischen Grundzüge der Yellen-Nachfolger vertritt. "Trotz seiner fünfeinhalb Jahre Erfahrung als Fed-Mitglied gilt Jerome Powell bei vielen Marktteilnehmern als ein geldpolitisch weitgehend unbeschriebenes Blatt", sagte Reichelt.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen am Vormittag Daten zur Entwicklung der Geldmenge und der Kreditvergabe in der Eurozone und am Nachmittag Kennzahlen zur Konsumlaune in den USA./jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0060 2017-11-28/08:28