MADRID (dpa-AFX) - Nach monatelangen Verhandlungen scheint der Verkauf perfekt: Die spanische Großbank BBVA will ihr Privatkundengeschäft in Chile an die Scotiabank veräußern. Die Kanadier hätten ein 2,2 Milliarden Dollar (rund 1,85 Mrd Euro) schweres und verbindliches Angebot abgegeben, teilte BBVA am Dienstag in Madrid mit. Den daraus entstehenden Nettogewinn bezifferte BBVA mit rund 640 Millionen Euro. Die Offerte betrifft neben dem Anteil an BBVA Chile in Höhe von rund 68 Prozent unter anderem auch das damit verbundene Versicherungsgeschäft.

Den restlichen Anteil an BBVA Chile in Höhe von knapp 32 Prozent hält derzeit die Said-Familie. Noch ist unklar, was sie mit ihrem Paket vorhat. Die Familie hat gemäß den unter beiden Aktionären ausgehandelten Bedingungen ein Vorkaufsrecht für den BBVA-Anteil. Sie kann aber auch ihren Anteil zu den gleichen Bedingungen an Scotiabank verkaufen oder das eigene Aktienpaket weiter behalten. BBVA betonte, man wolle den eigenen Anteil an Scotiabank verkaufen und habe dies dem Partner so auch mitgeteilt./tav/zb

ISIN ES0113211835

