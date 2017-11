FRANKFURT (Dow Jones)--Die spanische Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) kommt beim Verkauf ihrer chilenischen Tochter voran. Die Bank of Nova Scotia, auch bekannt unter dem Namen Scotiabank, hat BBVA nach eigenen Angaben ein verbindliches Angebot über ihren Anteil an BBVA Chile im Volumen von knapp 2,2 Milliarden US-Dollar unterbreitet.

Der spanische Finanzkonzern sei bereit, die Offerte zu akzeptieren, wenn der Minderheitsaktionär, die Said-Familie, auf sein in einer Aktionärsvereinbarung festgeschriebenes Recht zur Ablehnung eines Deals keinen Gebrauch macht, so die Scotiabank. Die BBVA hält 68,19 Prozent an BBVA Chile, die Said-Familie 31,62 Prozent.

Die Scotiabank würde ihr Geschäft in Chile mit einer Übernahme mehr als verdoppeln. Die chilenische Tochter der Kanadier beschäftigt in 89 Filialen 3.700 Mitarbeiter und verfügt über eine Bilanzsumme von 26 Milliarden kanadische Dollar. BBVA Chile mit 4.000 Mitarbeitern und 127 Zweigstellen kommt auf 29 Milliarden Dollar Bilanzsumme. Scotiabank käme mit dem Zukauf auf einen Marktanteil von 14 Prozent.

Ende August war bekannt geworden, dass BBVA und die Scotiabank über das Chile-Geschäft verhandeln.

November 28, 2017

