Wohin entwickelt sich zukünftig die Branche der Elektronikfertigung? Antworten auf diese Frage hat die productronica vom 14. bis zum 17. November 2017 auf dem Münchner Messegelände gegeben. 1.200 Aussteller aus 42 Ländern präsentierten Neuheiten aus den Bereichen Fertigung und Entwicklung von Elektronik. Den Anteil an internationalen Ausstellern beziffert Falk Senger mit 48 Prozent. Der Geschäftsführer der Messe München blickt auf vier erfolgreiche Messetage zurück: "Die productronica hat in diesem Jahr ihre Position als Weltleitmesse und globale Innovationsplattform beeindruckend unter Beweis gestellt. Mit einem enormen Besucherwachstum und dem deutlichen Anstieg der internationalen Gästezahlen zeigt die productronica 2017, dass München der weltweite Hotspot der Elektronikfertigung ist."

Die Zufriedenheit der Besucher ist in diesem Jahr laut Umfrage des Marktforschungsinstitutes Gelszus erneut gestiegen. 97 Prozent bewerten die productronica mit ausgezeichnet bis gut. Darüber hinaus gaben 96 Prozent der Befragten an, dass ihre Erwartungen an Innovationen auf der productronica 2017 erfüllt wurden. 44.000 Besucher aus 85 Ländern kamen nach München. Dies entspricht einem Wachstum von fast 20 Prozent im Vergleich zur Vorveranstaltung. Die stärksten Besucherzuwächse gab es aus Taiwan und den USA sowie aus Frankreich und den Niederlanden. Die Top-Besucherländer waren neben Deutschland (in dieser Reihenfolge): Italien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, die Russische Föderation, die Tschechische Republik und Großbritannien.

Positiver Branchentrend überträgt sich auf productronica 2017

Im Mittelpunkt standen neben Themen wie Internet of Things auch Big Data und Miniaturisierung. Unter anderem zeigten die Sonderschauen "Smart Data - Future Manufacturing" und "Hardware Data Mining" von VDMA beziehungsweise Fraunhofer IZM verschiedene Szenarien: Vom Einfluss von Sensoren auf Fertigungsmaschinen bis hin zur Nutzung von großen Datenmengen für neue Geschäftsmodelle.

Rainer Kurtz, Fachbeiratsvorsitzender der productronica und VDMA Productronic sowie Geschäftsführender Gesellschafter von Kurtz Ersa, ist optimistisch: "Die productronica hat die positive Wachstumsprognose für die Branche bestätigt. Das große Interesse an Smart-Technologies zeigt, dass die Digitalisierung in der Elektronikfertigung endgültig angekommen ist. Diesen Schwung heißt es jetzt mitzunehmen." Das heizt auch die Stimmung im deutschen Maschinenbau an, denn der deutsche Maschinenbau befindet sich seiner Ansicht nach, in einer sehr guten konjunkturellen Phase: "Was jetzt nach vielen Jahren der Stagnation in der Summe passiert, ist dass der Maschinenbau - hauptsächlich durch das Auslandsgeschäft getragen - im Moment doch ein ziemliches Wachstum erfährt. Und davon profitiert unsere Branche überdurchschnittlich."

Kein Zweifel: die Auftragsbücher sind mehr denn voll. So manch ein Messeaussteller "beklagte" sich freudevoll, dass man wegen der übervollen Auftragsbücher eigentlich ...

