Igus: Durch den ölbeständigen PUR-Außenmantel eignen sich die Leitungen besonders für den bewegten Einsatz in Werkzeugmaschinen und anderen anspruchsvollen Umgebungen. Dabei sparen Anwender durch die Kombination von zwei Leitungen nicht nur Bauraum in der Energiekette, sondern können Anschlüsse an Steuerungen auch kompakter ausführen und haben nur noch einen Stecker für das gesamte System. Neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...