flatex Morning-news EUR/USD

Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus auf die Abstimmung im US-Senat in Bezug auf die Steuerreform. Sollte die Reform erfolgreich durchgewunken werden, so wäre dies stärkend für den Greenback. Ein Scheitern würde EUR/USD möglicherweise bis zum Ende des Jahres über das Jahreshoch von 1,2093 drücken können.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten übergeordneten Verlaufstief vom 07. November bei 1,1554 bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 27. November bei 1,1961 könnten nun die nächsten Ziele für die Bullen und Bären näher definiert werden. Die Widerstände fänden sich bei 1,1961/1,2057/1,2116 und 1,2213. Die nächsten Unterstützungen wären bei 1,1865/1,1806/1,1758/1,1735 und 1,1710 zu ermitteln.

