Die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2017 verliefen für die S IMMO (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) äußerst erfolgreich, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Großen Anteil an diesem Ergebnis hatte das Bewertungsergebnis, das sich per 30.09.2017 auf EUR 68,2 Mio. belief und vor allem auf Aufwertungen in Deutschland, Österreich und Bulgarien zurückzuführen ist. Der FFO I für die ersten drei Quartale 2017 kam auf EUR 36,8 Mio. und konnte damit um 17,6% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.

