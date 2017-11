ALTENA/BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach dem Messerangriff auf den Bürgermeister des sauerländischen Altena bestürzt geäußert. "Ich bin entsetzt über den Messerangriff auf Bürgermeister Andreas Hollstein - und sehr erleichtert, dass er schon wieder bei seiner Familie sein kann", twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag im Namen der Kanzlerin. "Dank auch an die, die ihm geholfen haben." Der CDU-Politiker Hollstein war am Montagabend in einem Dönerladen in Altena mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Behörden halten ein politisches Motiv für wahrscheinlich, weil der Täter sich auf die liberale Flüchtlingspolitik des Bürgermeisters bezogen haben soll./pow/DP/oca

AXC0069 2017-11-28/08:45