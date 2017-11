FMW-Redaktion

Der Dax ist seit Ende Oktober deutlich schwächer als die US-Indizes, vielleicht weil sich die großen Player auf das Ende des QE vorbereiten, also auf das faktische Ende der ultralaxen Geldpolitik der EZB. Der Index ist doch weit entfernt von seinem Allzeithoch, während die drei großen US-Indizes gestern wieder einmal neue Allzeithochs erreicht hatten. Aber: auch an der Wall Street ist eien deutlich Abschwächung des Aufwärtstrends erkennbar, sichtbar etwa an einer Amazon-Aktie, bei der gestern die anfänglichen Gewinn weitgehend wieder abgeschmolzen waren. Aber auch der Gesamtmarkt gestern in den USA dann bis auf den Dow Jones mit leichten Minuszeichen, der Weg nach oben wird scheinbar immer steiniger, die Luft immer dünner.

Klar: noch ist nichts entschieden in Sachen US-Steuerreform - sollte diese kommen, dürften vor allem die Privatkunden noch einmal aufspringen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...