FRANKFURT (Dow Jones)--Fast unverändert sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Die Nähe zu wichtigen Widerstandsmarken verhindert zunächst noch höhere Kursausschläge. Der Dezemberkontrakt des Bund-Futures notiert im frühen Geschäft einen Tick höher bei 163,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,19 Prozent und das -tief bei 163,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 2.800 Kontrakte. Als wichtiger Widerstand wird der Bereich um 163,20 Prozent gesehen. Auch der langlaufende Buxl-Future notiert an einem Widerstand bei 168. Der BOBL-Futures verliert 1 Tick auf 131,75 Prozent.

November 28, 2017 02:40 ET (07:40 GMT)

