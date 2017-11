Die Kryptowährung Bitcoin ist nicht zu bremsen. Am Montagmorgen stieg der Kurs der Digitalwährung erstmals über die Marke von 9.700 Dollar. Damit liegt das Plus seit Ende 2016 bei knapp 900 Prozent. Bei der größten Kryptowährung scheiden sich mittlerweile die Geister und viele Kritiker fühlen sich schon an die Dotcom Blase erinnert. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...