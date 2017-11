Die Koch-Brüder verfolgen seit Jahrzehnten eine erzkonservative Agenda. Nun investieren sie zusammen mit dem Medienhaus Meredith in den liberalen "Time"-Verlag. Einfluss auf die Geschäfte sollen sie aber nicht erhalten.

Sardi's ist eine Institution in New York. In dem Restaurant am Times Square treffen sich seit Jahrzehnten Verleger und Redakteure zum Mittagessen. An den Wänden hängen unzählige Karikaturen von Berühmtheiten. Vor wenigen Tagen ehrte dort die Pressevereinigung Deadline Club 2017 die besten Journalisten in der Branche.

Bei der Veranstaltung sprachen die Anwesenden weniger über die Preisträger als über ein anderes Thema: Die Koch-Brüder wollen den "Time"-Verlag kaufen, das bekannte Magazine wie "People", "Sports Illustrated", "Fortune" oder "Time" veröffentlicht. In den Publikationen werden oft Meinungen vertreten, die gar nicht gegensätzlicher von denen von Charles und David Koch sein könnten. Beide sind in den USA als Milliardäre bekannt, die seit Jahrzehnten mit viel Geld eine erzkonservative Agenda in der Politik unterstützen.

Aus den Tischgesprächen sind jetzt Tatsachen geworden. Der amerikanische Verlag Meredith erwirbt den Time-Verlag für 1,85 Milliarden Dollar. Die Koch-Brüder unterstützten die Akquisition mit einer Finanzspritze in Höhe von 650 Millionen Dollar. Laut Tom Harty, Geschäftsführer von Meredith, ist das Investment der ...

