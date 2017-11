NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Senvion von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 6,50 Euro gesenkt. Er habe seine Schätzungen für die Preisgestaltung und die Gewinnmargen aller Windturbinen-Hersteller in der EU gekappt, schrieb Analyst Pinaki Das in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Kleinere Unternehmen wie Nordex oder Senvion litten besonders stark, weshalb er für beide in den Jahren 2018 und 2019 nun mit Verlusten rechne./ck/mis

Datum der Analyse: 28.11.2017

