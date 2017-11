Basel - Das von Asset Managern in der Schweiz verwaltete Vermögen erreichte per Ende 2016 mit 1'970 Mrd. CHF einen neuen Höchststand, was einer Zunahme von 5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahlen gehen aus der aktuellen Erhebung der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA hervor.

Die Schweiz gehört im Asset Management zu den führenden Ländern in Europa. Banken, Fondsleitungen, Effektenhändler sowie von der FINMA beaufsichtigte Asset Manager verwalteten per Ende 2016 Vermögen von 1'970 Mrd. CHF. Davon entfielen 1'125 Mrd. CHF auf kollektive Kapitalanlagen und 845 Mrd. CHF auf institutionelle Mandate.

"Die Zunahme der verwalteten Vermögen um 5% zeigt, dass sich das Asset Management in der Schweiz dynamisch entwickelt. Beinahe alle Teilnehmer der Umfrage wiesen 2016 ein Wachstum aus", erklärte Lorenz Arnet, Senior Counsel bei der SFAMA und Leiter der Asset Management Plattform Schweiz. Bereits im Vorjahr ...

