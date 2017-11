28.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: RHI Magnesita (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) RHI Magnesita gibt die Akquisition von 100% der Anteile an Agellis Group AB mit Sitz in Lund, Schweden, bekannt. Die Agellis Gruppe ist auf hochmoderne elektromagnetische Messsysteme sowie Infrarottechnologie (IR) spezialisiert. Die Transaktion wurde am 13. Oktober 2017 abgeschlossen. Der Erwerb der Agellis Gruppe ist Teil der Strategie "Von der Pfanne zur Kokille" von RHI Magnesita zur Erweiterung derProduktpalette um hochmoderne Messtechnik sowohl für Stahl- als auch für...

Den vollständigen Artikel lesen ...