Ja, ich weiß: Red Bull - nein Rotblau - nein RasenBallsport - jetzt hab ich's - Leipzig hat nicht nur Freunde. Da kommen die einfach aus einer der untersten Ligen hochgeschossen wie einer der Action-Sportflieger des Brausekonzerns und verbannt einen der sogenannten Traditionsclubs in die Zweitklassigkeit. Viele finden das schlimm. Ich aber denke, dass Deutschland einen guten Schluck mehr von der Denke gebrauchen könnte, die RB Leipzig möglich gemacht hat. Lass es mich erklären.

Übertriebene Kritik

Natürlich gibt es diverse Kritikpunkte am Projekt RB Leipzig, aber zu sagen, dass eine gesamte Region nicht in der Bundesliga mitspielen darf, soweit der Club ...

Den vollständigen Artikel lesen ...