Jeder Fünfte in Deutschland glaubt, Schokolade sei ein geeignetes Mittel gegen Depression. Wie groß der Informationsbedarf über die Krankheit immer noch ist, zeigen jetzt die überraschenden Ergebnisse einer Umfrage.

In Deutschland gibt es mit Blick auf wirksame Behandlungsmöglichkeiten von Depressionen Wissenslücken. So glaubt nach einer repräsentativen Umfrage fast jeder Fünfte, dass Schokolade und ein Sich-Zusammenreißen geeignete Mittel gegen die Erkrankung sind, heißt es im "Deutschland-Barometer Depression", das die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und die Stiftung Deutsche Bahn am Dienstag in Berlin vorstellen.

Für die Studie wurden von ...

