Designierter Fed-Chef Powell setzt auf Kontinuität

Der designierte US-Notenbankchef Jerome Powell will die Unabhängigkeit der Zentralbank verteidigen, wenn er im Februar 2018 Janet Yellen an der Spitze der Fed ablöst. In dem Text zu einer Rede, die Powell am Dienstag anlässlich seiner Nominierung vor dem Bankenausschuss des Senats in Washington halten will, sicherte er zu, die Fortschritte der Wirtschaft auf dem Weg zu einer vollständigen Erholung zu unterstützen. Powell ist bereits Mitglied des Fed-Direktoriums.

Dudley: Starker Arbeitsmarkt könnte Inflation anheizen

Der Chef der New Yorker Fed, William Dudley, rechnet nach wie vor damit, dass ein sehr starker Arbeitsmarkt im Laufe der Zeit die Inflation anheizen wird. Zum Zinsausblick sagte er auf einer Veranstaltung der University of California, die in New York stattfand, nichts, bemerkte aber an, die US-Notenbank nehme schrittweise die akkommodierende Ausrichtung der Geldpolitik zurück. Die Wirtschaft sei nahe an der Vollbeschäftigung, sagte Dudley.

Kaplan: Baldige Zinserhöhung ist wohl angemessen

Robert Kaplan von der Federal Reserve Bank von Dallas hat sich offen für eine Zinserhöhung beim nächsten Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank ausgesprochen. Ein erneuter Zinsschritt in naher Zukunft dürfte angemessen sein, sagte Kaplan. Mehrere Fed-Offizielle habe bereits signalisiert, für eine Erhöhung beim nächsten Treffen der US-Notenbank am 13. Dezember zu stimmen.

Deutsche Importpreise deuten auf festere Inflation

Die Importpreise in Deutschland sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhte sich der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent. Ökonomen hatten nur einen Anstieg von 0,4 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurden um 2,6 Prozent höhere Importpreise registriert. Im Vorfeld war nur ein Plus von 2,4 Prozent erwartet worden.

Ifo: Exporterwartungen der Industrie steigen

Die deutsche Industrie rechnet mit einem weiteren Anstieg der Exporte. Der vom Ifo-Institut erhobene Index der Exporterwartungen erhöhte sich im November auf 21,3 (Oktober: 21,0) Punkte. Das war der höchste Wert seit Januar 2011. Im Maschinenbau und bei den Herstellern von Metallerzeugnissen kletterten die Erwartungen auf ein neues Rekordhoch. Mehr als 40 Prozent der Unternehmen aus dem Maschinenbau erwarten, dass sie ihre Exporte in den kommenden Monaten steigern können.

Sentix: Anleger nach Jamaika-Aus nicht besorgt

Die Anleger sind trotz des Jamaika-Debakels nicht besorgt über die Eurozone. "Die letzten Wochen, die in Deutschland durch ein zähes und letztlich erfolgloses Ringen um eine neue Regierung in Form eines Jamaika-Bündnisses geprägt waren, haben aus Sicht der Anleger für die Eurozone keinen Unterschied gemacht", sagt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Der Sentix-Euro-Break-Up-Index fällt im November leicht auf 7,9 Prozent zurück und notiert weiter in der Nähe seines Allzeittiefs.

Bund will bei Dieseltreffen Milliarden-Sofortprogramm für Kommunen beschließen

Die Bundesregierung will beim Dieseltreffen mit den Kommunen ein Sofort-Förderprogramm für Maßnahmen für saubere Luft auf den Weg bringen. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass in allen von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Kommunen möglichst schnell eine Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte erreicht wird", zitierten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Montag aus der Beschlussvorlage.

US-Justizministerium erhebt Anklage gegen drei mutmaßliche chinesische Hacker

Das US-Justizministerium hat Anklage gegen drei chinesische Cybersicherheits-Experten erhoben, die auch Netzwerke des deutschen Konzern Siemens gehackt haben sollen. Im Jahr 2014 sollen sie große Datenmengen der Energie-, Technologie- und Transportsparte von Siemens gestohlen haben, erklärte das Ministerium am Montag in Washington. Die Männer werden unter anderem des Computerbetrugs, des Identitätsdiebstahls und des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen beschuldigt.

Oberstes Bundesgericht in USA nimmt Klagen zu Waffengesetzen nicht an

Das Oberste Bundesgericht der USA hat am Montag zwei Klagen der einflussreichen Waffenlobby NRA nicht angenommen - damit bleiben in den beiden betroffenen Bundesstaaten bestimmte Einschränkungen für Waffenbesitzer bestehen. Sowohl im Bundesstaat Maryland als auch in Florida unterstützt die National Rifle Association (NRA) Bestrebungen, Beschränkungen für den Waffenbesitz aufzuheben.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Nov 102 (Okt: 100)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Nov PROGNOSE: 100

