Die Porsche-Aktie kennt seit Anfang September nur noch einen Weg: Aufwärts! von 47,58 Euro geht es nach oben bis auf 69,50 Euro (heute). In der 6-Monats-Betrachtung können sich Porsche-Aktionäre über einen Kursgewinn in Höhe von satten 35% freuen und die positive Stimmung hält an. So hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für Porsche SE von 70 auf 90 Euro...

Den vollständigen Artikel lesen ...