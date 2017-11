EUR/USD - Das Scheitern der Bären ruft die Bullen auf den Plan -

In den letzten Handelswochen sah es danach aus, als dass die Bullen in eine größere Konsolidierung übergehen und die ehemalige Ausbruchszone bei 1,1450 - 1,15 testen würden. Im Tageschart wurde diese Annahme durch eine Trendumkehrformation (SKS) bestätigt, dessen Nackenlinie bei 1,17 regelkonform aufgelöst wurde.



Diese Annahme bestätigte sich nicht. Den Bullen gelang eine starke Vorstellung und Rückeroberung des gebrochenen Widerstandsclusters bei 1,17. Dabei wurde die Flagge bullisch aufgelöst und die ehemalige rechte Schulter der o.g. SKS überwunden. Die Indikatoren befinden sich im Kaufmodus und unterstützen weiter steigende Notierungen in Richtung 1,21.



Im Bereich von 1,17 -1,1765 befindet sich aktuell ein vierfaches Unterstützungscluster. Ein möglicher Bull-Pullback in diese Zone (grün markiert) wäre in den kommenden Tagen denkbar. Mit signifikanten Unterschreiten dieser Zone auf Tagesschlusskursbasis würde sich das bullische Bild wieder eintrüben.

GBP/AUD - Wann kommt der Ausbruch? -

Die Bullen zeigen in der Devisenpaarung aktuell relative Stärke. Diese stellte sich als Trendfortsetzungsmuster (High-Base - blau markiert) knapp unterhalb der oberen Trendlinie des Kanals dar. Seit Tagen verharrt das Paar in einer engen Range. Dies kann als Kräfte sammeln gewertet werden.



Im Stundenchart stellt sich dies als Bullenflagge dar. Die Wahrscheinlichkeit eines bullischen Ausbruchs in Richtung horizontale Linie bei 1,7788 ist zur Zeit höher. Unterstützung erfährt das Paar aktuell durch die steigende 200h-Linie bei 1,7470 sowie 20 Tage-Linie bei 1,7320.

