(dpa-AFX Broker) - Metzler hat BMW von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 76 Euro gesenkt. Die Münchner verlören Macht und Ideen, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien deutlich steigende Investitionen eine Belastung. Die Experten halten BMW für die Schwächsten unter den drei Branchengrößen in Deutschland./ag/zb

Datum der Analyse: 28.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005190003

