Hannover - Die Reserve Bank of Australia (RBA) scheint sich laut ihres Sitzungsprotokolls vom 7. November zunehmend Gedanken über die nur moderaten Lohnzuwächse zu machen, so die Analysten der Nord LB.Angesichts der anhaltend guten Beschäftigungssituation sorge die dennoch unter den Erwartungen liegende Inflationsentwicklung für Fragezeichen in der RBA. Mit diesem Rätsel stehe die australische Notenbank global gesehen allerdings nicht allein da! Gleichzeitig scheinen sich die positiven und negativen konjunkturellen Signale derzeit die Waage zu halten, so die Analysten der Nord LB. Neben der guten Arbeitsmarktverfassung und den gestiegenen Staatsausgaben sei die globale Nachfragebelebung, die den Export stützen würden, zu erwähnen. Andererseits bestünden angesichts der niedrigen Lohndynamik und der hohen privaten Verschuldung insbesondere Risiken für die privaten Haushalte und damit für den Konsum. Der überhitzte Immobilienmarkt müsse zudem im Auge behalten werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...