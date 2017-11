Luxemburg - Der DKB Nordamerika Fonds (ISIN LU0117117829/ WKN 541953) ist ein Regionenfonds, der sich durch eine breite und indexnahe Streuung in Aktienwerte nordamerikanischer Unternehmen auszeichnet, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Im Oktober habe der US-Aktienmarkt nahtlos an die erfreuliche Performance der Vormonate anknüpfen und den Aufwärtstrend weiter fortsetzen können. Mit Blick auf die US-Konjunkturdaten habe sich der wichtige ISM-Manufacturing-Index robust gezeigt, wenngleich er mit 58,7 Punkten etwas unter den Erwartungen (59,5 Punkte) geblieben sei. Aus Aktienmarktsicht positiv sei die anhaltend starke Auftragseingangskomponente, die mit 63,4 Punkten auf sehr hohem Niveau geblieben sei (Vormonat 64,6 Punkte). Allerdings zeige sich bei den ISM-Indices, dass weitere Anstiege auf dem bereits erreichten hohen Niveau schwer möglich seien. Die positiven konjunkturellen Einflüsse auf die Aktienmärkte dürften damit in den kommenden Monaten schwächer werden.

