Die britischen Geldhäuser mussten sich nach Einschätzung von Experten ihrem bisher strengsten Härtetest für die Standhaftigkeit gegen Krisen unterziehen. Das Ergebnis: Die britische Notenbank gibt gute Noten.

Die wichtigsten britischen Kreditinstitute sind nach Meinung der Bank of England auch für ein planloses Ausscheiden des Landes aus der Europäischen Union stark genug aufgestellt. Selbst im Falle größerer ökonomischer Verwerfungen könnten die Geldhäuser die britische Wirtschaft mit Krediten versorgen, teilte die Notenbank am Dienstag in London mit.

In ihrem jährlichen sogenannten Stresstest haben die britischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...