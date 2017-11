Das australische Explorationsunternehmen Spitfire Materials Ltd (ASX: SPI; WKN: A0M6KQ; ISIN: AU000000SPI6) hat auf Alice River, einem der jüngst erstandenen JV-Projekte, das erste Bohrprogramm absolviert. Wie heute vom Unternehmen bekannt gegeben wurde, war dies ein voller Erfolg. Im Oktober 2017 hatte man auf den Teilprojekten Alice Queen und One Mile 14 Bohrungen über 2.397 Meter gestartet, nachdem man die historischen Daten ausgewertet und die Bohrstandorte definiert hatte. Hier die Übersicht der Bohrergebnisse, die mittlerweile zur Gänze eingelangt sind. 17AARC002: 14m mit 1.59 g/t Au in 51m 17AARC004: 5m mit 2.67 g/t Au in 112m und 7m mit 1.57 g/t Au in 139m 17AARC005: 2m mit 25.03 g/t Au in 89m und 13m mit 1.50 g/t Au in 111m, sowie 3m mit 2.69g/t Au 17AARC007: 14m mit 5.47 g/t Au in 71m, inkl. 5m mit 12.85 g/t Au 17AARC008: 17m mit 1.59 g/t Au in 106m, inkl. 8m mit 2.45g/t Au 17AARC009: 17m mit 3.26 g/t Au in 89m, inkl. 5m mit 8.45 g/t Au 17AARC011: 17m mit 1.54 g/t Au in 26m, inkl. 2m mit 6.45 g/t Au Auch wenn oben nur die wesentlichen Ergebnisse angeführt sind, goldhaltiges...

