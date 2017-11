Name: Marc Siebel Geboren: 1974 Position: Geschäftsführender Gesellschafter Peacock Capital GmbH Bestes Investment: Short in Avanti Communications Schlechtestes Investment: Long in Sogefi SPA Wie passen Öl- & Gas- sowie Deep-Value-Investments zusammen? Indem man nach Nebenwerten sucht, die eine besondere Nische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...