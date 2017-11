Original-Research: Rock Tech Lithium Inc - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Rock Tech Lithium Inc Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc ISIN: CA77273P2017 Anlass der Studie: Research Comment - Managementinterview Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Management Interview - Rock Tech Lithium Inc. - Chairman of the Supervisory Board, Dirk Harbecke The price of lithium has increased significantly in recent months and has reached a new all-time high. The Rock Tech Lithium share price has also increased significantly since the start of the research coverage by GBC and is currently at its highest point. This prompted GBC financial analyst Marcel Goldmann to interview the Chairman of the Supervisory Board for Rock Tech, Mr. Dirk Harbecke. GBC's conclusion: Rock Tech has 9.5 million tonnes of NI-compliant lithium resources and continues to expand its existing resource base. If the price of lithium were to rise again, this would continue to have a highly positive effect on the value of the company. The increasing demand for lithium, combined with high lithium prices, should also result in the battery production industry becoming increasingly focused on assets containing lithium, which makes it a likely takeover target. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15941.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

