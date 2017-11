Von Nathan Allen

MAILAND (Dow Jones)--Die Aktionäre der Unicredit SpA goutieren offensichtlich den am Montag angekündigten Verkauf eines Portfolios notleidender Kredite (NPL). Die Aktie legt im frühen Handel um 1,4 Prozent zu. Unicredit hatte am Montag den Verkauf des NPL-Portfolios an Mediobanca und den Finanzinvestor Cerberus gemeldet.

Das Portfolio besteht nach Angaben von Unicredit aus besicherten und unbesicherten Krediten mit einem Buchwert von brutto 715 Millionen Euro.

MBCredit, eine Tochter der Mediobanca, hat den unbesicherten Teil mit einem Buchwert von 450 Millionen Euro gekauft, Cerberus bekommt das besicherte Segement mit einem Buchwert von 265 Millionen Euro.

Der Verkauf ist laut Unicredit Teil der Strategie, das NPL-Portfolio zu reduzieren. Die Transaktion werde in den Ergebnissen des vierten Quartals verbucht.

Notleidende Kredite sind ein großes Problem in Teilen des europäischen Bankensektors. Die Bankenaufsicht bei der EZB fordert von den Instituten größere Anstrengungen beim Abbau der Portfolios.

November 28, 2017

